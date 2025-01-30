Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Cezaları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Cezaları

Manavgat\'ta Kırmızı Işık İhlali Cezaları

Manavgat'ta trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlalleri nedeniyle çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

30.01.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali nedeniyle para cezası uygulandı. Uygulama sırasında kırmızı ışıkta geçen ve SRC Belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsü trafik polisine, "SRC'ye bari yazmayın ağabey. Vallahi SRC sınavına girip girip alamıyorum" dedi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Trafik ekiplerinin Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği kırmızı ışık uygulamasında Antbirlik kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan çok sayıda sürücüye 2 bin 167'şer TL para cezası uygulanırken, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerden 1 tanesinin sürücü belgesinin, bir başkasının SRC belgesinin olmadığı gözlenirken, bir araç sürücüsünün de kırmızı ışıkta geçtikten sonra KGYS kamerası önünde durup sürücü değiştirdiği gözlendi.

Şoför değiştiren araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 679'ar TL para cezası, ehliyeti olmayan elektrikli motosiklet sürücüsüne de kırmızı ışık ihlali cezası uygulandı.

SRC Belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsüne ise kırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 bin 167 TL, SRC Belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 238 TL, araç sahibine de SRC siz araç kullandırmaktan 8 bin 173 TL para cezası uygulandı.

"Bari SRC'ye yazmayın"

Kırmızı ışık ihlali yaptığı için durdurulan ve yapılan kontrolde SRC Belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsü trafik polislerine ceza yazmamaları için dil döktü. "SRC'ye bari yazmayın" diye söze başlayan kamyonet sürücüsü "Ağabey vallahi SRC'yi girip girip alamıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Manavgat, 3-sayfa, antalya, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Cezaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Cezaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.