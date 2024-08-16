Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı

Manavgat\'ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet, otomobile yandan çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

16.08.2024 10:10
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Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, İmam Hatip Lisesi istikametine gitmekte olan Şafak Tanin Ç.'nin kullandığı 07 BAV 987 plakalı motosiklet Cahit E.'nin idaresindeki 06 EEU 075 plakalı otomobile yandan çarptı. Motosikletin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana gelen kazanın ardından kendisini iyi hissetmediğini söyleyen ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika
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