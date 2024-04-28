Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Manavgat\'ta Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan ve motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçarken, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşan vatandaşlar kaçan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri kaçan otomobil ve sürücüsünü bulabilmek için adeta dedektif gibi çalıştı. Polisler otomobili 2 sokak ileride terk edilmiş olarak buldu. Çevredeki güvenlik kameralarından belirlenen araç sürücüsü de karakola teslim oldu.

28.04.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan ve motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçarken, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşan vatandaşlar kaçan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri kaçan otomobil ve sürücüsünü bulabilmek için adeta dedektif gibi çalıştı. Polisler otomobili 2 sokak ileride terk edilmiş olarak buldu. Çevredeki güvenlik kameralarından belirlenen araç sürücüsü de karakola teslim oldu.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Kemal Kılıç'ın kullandığı tescilsiz ve plakasız motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaparak Zübeyde Hanım Caddesine çıkan Hüseyin Sarıkaya'nın kullandığı 07 LME 45 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle 25-30 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsü aracını yaralıya yardıma koşanların üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tescili ve plakası olmayan motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekilirken, motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyetten 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Trafik polisleri dedektiflere taş çıkarttı

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi kaçan otomobili olay yerinde düşen plakasından ve patlayan lastiğinin izinden yola çıkarak 2 sokak ileride ara sokakta park halinde buldu. Çevrede güvenlik kamerası inceleyen trafik polisleri, araç sürücüsünü belirledikten sonra telefonla arayarak Cumhuriyet Polis Merkezine gelmesini sağladılar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:51 Bolu’da toz taşınımı etkisi Gökyüzü kırmızıya büründü Bolu'da toz taşınımı etkisi! Gökyüzü kırmızıya büründü
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 11:45:08. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement