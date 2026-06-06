Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan Mevkiinde kum hırsızlığına yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
Kum hırsızlığı yapıldığı esnada suçüstü yakalanan ve 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya çalışırken ekiplerin üzerine ateş açtı. Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, olayda kullanılan iş makinesi ve kamyon yediemin otoparkına çekildi.
Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu firari şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta Kum Hırsızlığı Operasyonu - Son Dakika
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