Manavgat'ta Lastiği Patlayan Kamyon Kaza Atlattı - Son Dakika
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Manavgat'ta Lastiği Patlayan Kamyon Kaza Atlattı

Manavgat\'ta Lastiği Patlayan Kamyon Kaza Atlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan bir kamyon, önlem almadan park halinde durdu. Arkadan gelen başka bir kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Trafik ekipleri, kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu yüzünden kaza yerine güçlükle ulaşabildi.

23.04.2024 10:42
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patladığı için önlem almadan park halinde bulunan kamyona çarpmamak için ani fren yapan kamyona arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Trafik ekipleri kaza yapan kamyonların yol ortasında kalması nedeniyle yolda oluşan araç kuyruğu yüzünden kaza yerine güçlükle ulaşabildi.

Kaza, Manavgat Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Hasan Bulut'un kullandığı 07 AVN 734 plakalı kamyon, Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkiine geldiğinde lastiği patladığı için önlem almadan yolun sağında durdu. Bu sırada Cihan Taşçı'nın kullandığı 34 BHA 753 plakalı kamyon son anda fark ederek frene basarak durdu. Duran kamyona aynı istikamette gitmekte olan Mehmet Aşık'ın kullandığı 07 YN 965 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonlardan çıkan ve refüjde çimlerin üzerine uzanan kamyon sürücüleri ve yolcu olarak bulunanlar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmedi. Kazanın ardından kamyonların yol ortasında kalması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kilometreleri bulan araç kuyruğu oluştu.

Kaza yapan kamyonların sürücüleri ve kazayı gören vatandaşlar, kazada araç sürücülerinin suçu olmadığını, önlem almadan lastiği patladığı için duran kamyonun sürücüsünün kazanın ardından patlak lastikle kamyonu ileriye yolun soluna çekerek lastiği değiştirdiğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Lastiği Patlayan Kamyon Kaza Atlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Lastiği Patlayan Kamyon Kaza Atlattı - Son Dakika
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