Manavgat'ta LPG tankeri, hafif ticari aracı çarparak sürükledi; yaralanan olmadı - Son Dakika
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Manavgat'ta LPG tankeri, hafif ticari aracı çarparak sürükledi; yaralanan olmadı

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Manavgat\'ta LPG tankeri, hafif ticari aracı çarparak sürükledi; yaralanan olmadı
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Manavgat'ta D-400 Karayolu'nda LPG tankeri hafif ticari araçla çarpıştı; tankerin aracı önünde sürüklediği kazada şans eseri yaralanan olmadı. Tek şeridin kapanması ve trafiğin tek şeritten verilmesi uzun araç kuyruğu oluşturdu; araçlar kaldırılınca akış normale döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde LPG tankerinin hafif ticari araçla çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Tankerin hafif ticari aracı önünde sürüklediği kazanın ardından yolun tek şeridinin kapanması ve trafiğin tek şeritten verilmesi nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray E'nin kullandığı 07 GLR 82 plakalı LPG tanker, aynı istikamette seyir halindeki Melih B'nin kullandığı 07 BME 271 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Tanker, hafif ticari bir süre önünde süreklerken kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza yapan araçların yolun tek şeridini kapatması ve trafik akışının tek şeritten kontrollü olarak sağlanması nedeniyle uzun bir araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA
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