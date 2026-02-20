Hafif ticari aracın çarptığı midibüs devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Hafif ticari aracın çarptığı midibüs devrildi: 7 yaralı

Hafif ticari aracın çarptığı midibüs devrildi: 7 yaralı
20.02.2026 15:37  Güncelleme: 15:43
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yolcu midibüsüne arkadan çarparak devirmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Sadık Y.'nin kullandığı 07 LMC 84 plakalı yolcu midibüsü, Kızılağaç ışıklı kavşağından hareket ettikten 150 metre sonra, aynı istikamette seyir halindeki Süleyman A.'nın kullandığı 07 BTC 619 plakalı hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucunda meydana geldi. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada araçta bulunan 2 kişi Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına devrilen midibüsü 5 yolcu yaralandı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Süleyman A., araçta yolcu olarak bulunan Durmuş Ali Y. ile midibüste yolcu olarak bulunan Ceren D., Merve D., Nesrin G., İrem Ç. ve Ercan U. yaralandı. Yaralılardan Durmuş Ali Y.'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından kapanan yol araçların kaldırılması ve temizlenmesinin ardından yeniden açıldı

Kaza an güvenlik kamerasında

Hafif ticari aracın karayolunda arkadan gelerek midibüse çarpması ve midibüsün kontrolden çıkarak yolun sağına doğru devrildiği anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı - ANTALYA

Kaynak: İHA

