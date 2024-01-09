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Manavgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat Antalya D-400 Karayolunda yaşandı. Yaralanan otomobil sürücüsü Arif Kıldır'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Manavgat\'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
09.01.2024 - 13:52,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Manavgat Antalya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Emre Alkan'ın kullandığı 07 AFR 741 plakalı minibüs ile Hocalar Mahallesinden D 400 karayoluna çıkmakta olan Arif Kıldır'ın kullandığı 07 AJC 460 plakalı otomobil Hocalar Işıklı Kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Arif Kıldır'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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