Manavgat\'ta motosiklet kazasında baba ve oğul yaralandı, toplam 16 bin 848 TL ceza kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 'DUR' levhasına rağmen kavşakta yoluna devam eden otomobile çarpmamak için fren yapan sürücünün motosikleti devrildi. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen kazada, kaskları bulunmayan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki oğlu yaralandı. Baba ve oğula toplamda 16 bin 848 TL ceza uygulandı.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayır Mezarlığı istikametinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönüne seyir halinde olan Ömer Y. idaresindeki 07 BJU 235 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada Remzi Güven Caddesi'nden 3544 Sokak yönüne ilerleyen Servet K. yönetimindeki 01 AYB 07 plakalı otomobille karşılaştı.

Ömer Yılmaz, 'DUR' levhasına rağmen durmadan yoluna devam eden otomobile çarpmamak için fren yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Ömer Yılmaz ile arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Ömer Asaf Y. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaralı baba ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsüne ve oğluna Yetersiz ehliyetten 11 bin 629 TL, kask kullanmamaktan 2 bin 500 TL, muayenesi bulanmaması sebebiyle 2 bin 719 TL olmak üzere toplamda 16 bin 848 TL para cezası uygulandı.