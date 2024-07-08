Manavgat'ta motosikletin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta motosikletin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobile çarpması sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

08.07.2024 09:26
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır,5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan Uyruklu Feyzullah Seferi'nin kullandığı 07 BFH 744 plakalı motosiklet, Tekandız Mevkiindeki Trafik ışıklarında yasak olmasına rağmen U dönüşü yaparak Alanya istikametine dönen Volkan Korkmaz'ın kullandığı 66 LD 593 plakalı otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada Afganistan uyruklu motosiklet sürücüsü Feyzullah S., yine Afganistan uyruklu motosiklette yolcu olarak bulunan Enver D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yeter K., Eren K. (12) ve Engin K. (7) yaraladı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Afganistan uyruklu Feyzullah Seferi ile Enver Demir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta motosikletin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta motosikletin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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