Manavgat\'ta Otomobil Çarpışması: Yaralılar Var

3.Sayfa

Manavgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüleri yaralandı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Yücel Coşkun'un kullandığı 07 BLM 441 plakalı otomobil ile Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Uğur Kahraman'ın kullandığı 06 UK 384 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştı. Güvenlik Kamerasına saniye saniyesine yansıyan trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüleri Yücel Coşkun ve Uğur Kahraman 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA