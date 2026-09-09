Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri trafik levhalarını devirdikten sonra refüjdeki palmiyeye çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı Mithatpaşa Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı'nda yapay şelale istikametinden çevreyolu istikametine seyir halinde olan Taha K. yönetimindeki 07 CDC 980 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Bahçelievler Mahallesi 5008 Sokak'tan, yasak olmasına rağmen Mithatpaşa Caddesi istikametine ilerleyen İdil K.'nın kullandığı 34 BIE 235 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 07 CDC 980 plakalı otomobil savrularak trafik levhalarını devirdi. Otomobil, ardından refüjde bulunan palmiyeye çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Aynur G. ve Rabia R.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.