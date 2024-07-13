Manavgat'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil aydınlatma direğine çarptı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki 2 araca çarpan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza anında ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Ali T'nin kullandığı 65 ABT 101 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin, Sorgun üst kavşağa yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana geldi. Refüje çıkan araç, yaklaşık 50 metre gittikten sonra yeniden yola inerek yolun sağ tarafında park halindeki 2 araca, ardından tekrar refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza yapan otomobilin yolcu koltuğunun önünde alkol kutuları bulunurken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali T. ve araçta yolcu olarak bulunan Nail A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nail A'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. - ANTALYA