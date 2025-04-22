Manavgat'ta Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Manavgat'ta Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Manavgat\'ta Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Manavgat'ta eski Hisar Mahallesi'nde park halindeki BMW marka otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

22.04.2025 10:25  Güncelleme: 10:31
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Manavgat'ta kaldırımda park halindeki otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Eski Hisar Mahallesi 9506 sokakta çevreyolu üzerinde bulunan işyeri önünde kaldırımda park halindeki 07 BVF 947 plakalı BMW marka otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucunda yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların haber 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yanan otomobile ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan diğer araç sahipleri yangın tüpleriyle yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın tamamen söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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