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Antalya'da park halindeki tırdan 30 bin lira değerinde kablo çalındı - Son Dakika
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Antalya'da park halindeki tırdan 30 bin lira değerinde kablo çalındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir tırdan 30 bin lira değerinde kablo çalındı. Tırın arka kapağının açık olduğunu fark eden şoför, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası incelemesi yaparak soruşturma başlattı.

Antalya\'da park halindeki tırdan 30 bin lira değerinde kablo çalındı
28.12.2023 - 14:10,  Güncelleme: 14:11
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki tırdan 30 bin lira değerinde kablo çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Manavgat'a kargo taşımacılığı yapan Serhat Parıltı, dorsesinde Manavgat'taki otel ve işletmelere ait kablolar bulunan 42 AKL 643 plaka ve 42 DFM 59 dorse plakalı tırı, Side Mahallesi 1607 sokak üzerine park etti. Sabah dorsenin arka kapağının açık olduğunu gören Parıltı, yaptığı kontrolde rulo halinde 5x16 özel kablonun olmadığını fark edince hemen polisi aradı. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapıda parmak izi ve bölgede güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Tırı park ettikten sonra kargoları sabah indireceği için bir arkadaşının otomobiliyle Antalya'ya gittiğini belirten Serhat Parıltı, "Geceyi Antalya'da geçirdim. Sabah kargoları sahiplerine teslim etmek üzere hareket ettim. İlerideki kavşakta Side istikametine dönerken arkadan gelen bir aracın uyarısıyla dorsenin arka kapağının açıldığını fark ettim. Yaptığım kontrolde arkada bulunan kablo rulosunun olmadığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Kablonun değeri 30 bin lira dolayında" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, Konya, Side, Ulaşım, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da park halindeki tırdan 30 bin lira değerinde kablo çalındı - Son Dakika
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