Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Çatıları Uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Çatıları Uçurdu

Manavgat\'ta Şiddetli Fırtına Çatıları Uçurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Demirciler Mahallesi'nde bir vatandaşın odunluğunun çatısını uçurdu. Fırtına, ayrıca yangın sonrası ahırı yanan vatandaşa verilen hayvan çadırını da yerle bir etti.

26.11.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta şiddetli fırtına Demirciler Mahallesinde vatandaşın odunluk olarak kullandığı deponun çatısını uçurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Demirciler Mahallesi Külcüler Sokakta bulunan Döndü Koç isimli vatandaş ait odunluk olarak kullanılan deponun çatısını uçurdu. Fırtınanın yine aynı yerde yangın felaketinin ardından ahırı yanan vatandaşa verilen hayvan çadırını yerle bir ettiği bildirildi. Yaşanan olayın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri Külcüler sokakta incelemelerde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Manavgat, Fırtına, Fırtına, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Çatıları Uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
10:22 Bakan Güler: Zap’ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
15:35 Asgari ücrette son bir hafta Asgari ücrette son bir hafta
15:34 İzmir’de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3’ü öğrenci, 5 yaralı İzmir'de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:19 Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı
15:18 TOKİ, Türkiye genelinde 800’den fazla arsa satıyor TOKİ, Türkiye genelinde 800'den fazla arsa satıyor
15:12 Müge Anlı, kendisini eleştirenlere ’geri zekalı’ dedi Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi
15:06 Hadise’nin sevişme sahnesi beğenilmedi İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:00 Hasan Arat’ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
14:42 Araç alımında yeni dönem 5 Aralık’tan itibaren başlıyor Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 11:54:12. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Çatıları Uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.