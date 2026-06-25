Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanın yanmasına neden oldu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanın yanmasına neden oldu: 1 gözaltı

Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanın yanmasına neden oldu: 1 gözaltı
25.06.2026 17:28  Güncelleme: 17:40
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde spiral makinesiyle demir profil kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına sebep olan şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde spiral makinesi ile demir profil kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Orman ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını önledi. Spiral yaparken yangına sebep olan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Manavgat ilçesi Hocalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde orman yangını ihbarı Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Yangına ormana ait bir helikopter, 3 arazöz, bir su tankeri, 45 personel Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine ait 2 itfaiye ve 1 su tankeri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma karakoluna bağlı ekipler müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ve çabaları yerleşim yerindeki ormanlık alanda çıkan yangının ikametlere zarar vermesini önlemiş oldu.

Spiralden çıkan kıvılcımla çıktığı belirlendi

1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının harabe durumdaki konteynerin, bulunduğu yerden kaldırılması için demir profillerin spiralle kesilmesi esnasında etrafa saçılan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi.

Çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yangının başlangıç anı ormanlık alanda bulunan bir ikametin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Yangının çıkmasına sebep olduğu belirlenen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın tahkikatını tamamlanmasının ardından yangın çıkmasına sebebiyet vermek suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Manavgat, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanın yanmasına neden oldu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanın yanmasına neden oldu: 1 gözaltı - Son Dakika
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