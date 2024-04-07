Manavgat\'ta Tefecilik Suçu Kapsamında 5 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tefecilik suçu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Manavgat ilçesinde 'Tefecilik' suçu kapsamında projeli çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve 4 adet senede el konuldu. Şüphelilerin 2 tefecilik eylemine daha karıştıkları tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA
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Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto etmek için YSK önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasında, ölü seçmenlerin nasıl oy kullandığının tespit edilmesi ve seçimin iptal edilmesi talep edildi. CHP yetkilileri, çifte standartların çözülmesi ve Hatay halkının iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen binaya jandarma tarafından yapılan baskında 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 673 bin 500 lira ceza uygulandı. Operasyonda, horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli, horozu bulunan toplam 17 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, terazi ve 36 adet sahipli horoz ele geçirildi. Şüphelilere adli ve idari işlemler uygulandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fatih'te aracını park etmek isteyen sürücüyle, kendisinden otopark ücreti isteyen değnekçi arasında çıkan tartışma sırasında değnekçi sürücüye saldırarak hareket etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçerek değnekçiyi gözaltına aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı esnada ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü takarak camide namaz kılıp kadınları taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından aranıyor. Olayın ardından bir kadın şikayette bulunurken, polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kamyon sürücüsü, 15 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olan 30 yaşındaki barmen Tolunay Tatar hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü daha sonra polise teslim oldu.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Firari sanıklardan biri olan Ö.T., Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. İddianamede, 31 şüpheli hakkında ağır cezalar talep ediliyor.
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