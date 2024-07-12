Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, çarptığı motorlu bisiklet sürücüsüne yardım etmek istedi ancak yaralının yakınlarının tepkisi üzerine olay yerinden ayrılarak karakola gitti.

12.07.2024 10:40
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Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarptığı motorlu bisiklet sürücüsüne yardım etmek isteyen sürücü yaralı yakının tepkisi üzerine olay yerinden ayrılarak karakola gitti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Ayhan G.'nin kullandığı 07 EJ 215 plakalı otomobil, Hisar Caddesinde Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Durdane D.'nin kullandığı 07 BFP 081 plakalı Motorlu bisikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekibini olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından aracından inen otomobil sürücüsünün yaralı kadının yanına geldiği ancak yaralının yakınlarının tepkisi üzerine otomobiline binerek olay yerinden ayrılarak polis karakoluna gittiği belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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