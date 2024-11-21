Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

21.11.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan birisi park halindeki minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5017 sokak istikametine gitmekte olan Emin Kaan Ç.'nin kullandığı 01 AJK 232 plakalı araç, Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Hüseyin Ş.'nin kullandığı 07 LIU 50 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 07 LIU 50 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 07 BFK 619 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Bircan Ş. yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolun kaza yapan araçlar tarafından kapanması nedeniyle araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar yol araç trafiğine kapatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Manavgat, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor
10:53 Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:37:41. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.