Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ali Can Yüksel idaresindeki 07 BFG 482 plakalı kamyonet, Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi üzerinde seyir halindeyken, 10007 Sokak'tan caddeye çıkan Tuba Kurt'un kullandığı 07 BLD 045 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Tuba Kurt yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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