Manavgat\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki araç son anda kavşağa dönmek isteyen otomobile arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Serdal G.'nin kullandığı 01 BAC 49 plakalı araç, kavşak sistemine geldiğinde aynı istikamette seyir halindeyken ani bir kararla Kızılağaç'a dönmeye kalkan Fuat Y.'nin kullandığı 06 EVM 450 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, 06 EVM 450 plakalı otomobilin orta şeritte ilerlediği sırada kavşağa son anda dönmeye kalktığı, sol şeritte hızla gelen aracın bu araca çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 EVM 450 plakalı otomobilin ise trafik lambasına çarparak durduğu, arkadan çarpan aracın da yaklaşık 50-60 metre gittikten sonra durabildiği görüldü. Kazada 06EVM450 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep B. Y. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı