Manavgat\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesinde Titreyengöl Caddesi Sorgun Bulvarı kavşağında meydana geldi. Berkay Ç'nin kullandığı 34 KSS 707 plakalı otomobil, Ergün K. yönetimindeki 07 BPC 112 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sırasında 07 BPC 112 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife B. ve Filiz A. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
