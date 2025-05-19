Manavgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Salkımevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada seyir halindeki Tarkan D.'nin kullandığı 45 AOC 849 plakalı Hyundai marka otomobil, ara sokaktan Manavgat-Ulukapı yoluna çıkan Murat K.'nın kullandığı 07 BHZ 664 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tarkan D. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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