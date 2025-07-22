Manavgat\'ta Trafik Kazası: Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü yaralandı. Otomobilde bulunan 2 küçük çocuk, kazanın ardından babalarının hapse gireceğini sanıp gözyaşı döktü. Bu sırada kazayı görüp duran bir kadın, aracını park edip çocuklar ve kazanın şokundaki anneyi sakinleştirmek için seferber oldu. Genç kadın, çocukları yoğun çabalar sonucu sakinleştirdi.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halinde olan İbrahim D. idaresindeki 07 ADV 816 plakalı Mercedes marka tur minibüsü, Titreyengöl Caddesi'nden çıkan Hasan B. yönetimindeki 32 AAK 983 plakalı Skoda marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden tur minibüsü, refüjdeki palmiyeyi devirerek karşı şeride geçti ve kaldırımdaki bir başka palmiyeye çarparak durabildi.

Kazada minibüs sürücüsü İbrahim D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağlayan çocuklar için seferber oldu

Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan anne ve 2 küçük çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza şokunu refüjdeki çimlerin üzerinde atlatmaya çalışan çocuklar, annelerine sarılarak babalarının hapse gireceğini düşünüp uzun süre ağladı. O esnada olay yerine gelen genç bir kadın, aracını park edip çocukları ve kazanın şokundaki anneyi sakinleştirmek için olay yerine geldi. Genç kadın, ağlayan minikleri uzun uğraşlar sonucu sakinleştirebildi.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA