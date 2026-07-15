Manavgat\'ta Trafik Kazası: Yaralı Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hükümet Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kesişiminde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Vatandaşlar, kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaza, Manavgat ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan otomobil, Hükümet Caddesi'nde Cumhuriyet Meydanı istikametine gitmekte olan kapalı kasa kamyonetle kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve otomobilde büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerindeki vatandaşlar, kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Öte yandan kazanın meydana geldiği kavşakta bulunan trafik tabelasının önündeki araç tarafından kapatıldığı gözlendi. - ANTALYA