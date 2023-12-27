Manavgat\'ta \'U\' dönüşü kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'U' dönüşü yapan otomobile yan yolda seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Sanayi Köprülü Kavşak Yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelip Kumyolu kavşağı yakınlarındaki BY-PASS'tan U dönüşü yapan Emin Özden'in kullandığı Hyundai marka 07 BLA 517 plakalı otomobile, Alanya istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan Murat Önder'in kullandığı BMW marka 33 EH 544 plakalı lüks otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle 07 BLA 517 plakalı otomobil yoldan kaldırıma çıkarken, diğer otomobil yaklaşık 70 metre ileride durabildi. Hurdaya dönen araçların sürücüleri Emin Özden ve Murat Önder ile 07 BLA 517 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Özden yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA