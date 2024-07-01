Manavgat'ta yaşlı adamın çarptığı araç metrelerce sürükledi, yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manavgat'ta yaşlı adamın çarptığı araç metrelerce sürükledi, yaşlı adam hayatını kaybetti

Manavgat\'ta yaşlı adamın çarptığı araç metrelerce sürükledi, yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki aracın çarparak metrelerce sürüklediği yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda araç sürücüsü ve yolcular da yaralandı.

01.07.2024 12:06  Güncelleme: 12:14
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki aracın çarparak metrelerce sürüklediği yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Çarpmanın ardından yayayı önüne alıp yaklaşık 100 metre giden otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Kaza sırasında yaşlı adamın yanında bulunan ve fenalaşan eşi çevredeki vatandaşlar tarafından kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan S'nin (41) kullandığı 34 GJ 1194 plakalı otomobil, Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiine geldiği sırada yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 88 yaşındaki Derviş Aydeniz'e çarptı. Çarpmanın ardından araç, yaşlı adamı önüne katarak sürükledi. Yaşlı adam olay yerinde feci bir şekilde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Volkan S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Oğuzhan B. (33) ve Tolga A. (37) yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Mısırlar mevkiinde araç trafiğine kapatılırken olay yerine çok sayıda ambulans, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Tatilinin son gününde valizlerini almaya gidiyormuş

Eşiyle birlikte tatile geldiği ve kamp süresinin bitmesi nedeniyle valizlerini alıp memleketlerine gitmek üzere yolun karşısına geçtiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

10 ay önce aynı yerde genç kız 70 metre sürüklenerek hayatını kaybetmişti

Öte yandan, 5 Eylül 2023 tarihinde aynı yerde yolun karşısına geçmekte olan 19 yaşındaki Nagihan Yeni isimli otel çalışanı genç kız da, hafif ticari araç çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre sürüklenerek olay yerinde yaşamını yitirmişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta yaşlı adamın çarptığı araç metrelerce sürükledi, yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta yaşlı adamın çarptığı araç metrelerce sürükledi, yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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