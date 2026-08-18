Antalya’da feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 17 yaralı - Son Dakika
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Antalya’da feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 17 yaralı

Antalya’da feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 17 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda tur minibüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla 6 aracın karıştığı zincirleme kazada aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı. Ukraynalı turist, şoförün kaza sırasında uyuduğunu öne sürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3'ü tur aracı olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan tur minibüsünde bulunan ve kazada yaralanan Ukraynalı kadın turist, şoförün uyuduğunu iddia etti.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Yusuf Yerli'nin kullandığı 07 CLG 403 plakalı tur minibüsü, Tekandız ışıklı kavşağına yaklaştığında kırmızı ışıkta duran Osman Nuri Yerdoğan'ın yönetimindeki 06 EDE 280 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara çarptı ve 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş kaza yerinde incelemelerde bulundular.

Ortalığın savaş alanına döndüğü ve can pazarının yaşandığı feci kazada; tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Macaristan uyruklu turistler Zlata Halusz, Sznezsanna Halusz, Kira Halusz, Vitalıj Halusz, Sandor Halusz ile Ukraynalı Hanna Marianovych, 06 EDE 280 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Nuri Yerdoğan, araçta yolcu olarak bulunan Filiz Yerdoğan, Saadet Yılmaz ve Ahmet Emir Yılmaz, 07 ADU 060 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sedat Argan, Asya Argan ve Aslı Argan, 42 FBJ 22 plakalı otomobilin sürücüsü Suat Özaydın, araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Özaydın, Ahmet Fırat Özaydın ve Yavuz Özaydın yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından ağzını ve kırılan dişlerini gösteren tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Ukraynalı Hanna Marianovych, "şoför schlafen, schlafen" diyerek kaza sırasında şoförün uyuduğunu belirtirken, elini başının altına koyarak nasıl uyuduğunu göstermeye çalıştı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Manavgat, Antalya, turist, Turizm, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya’da feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 17 yaralı - Son Dakika

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