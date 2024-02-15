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Yaktıkları mangal ateşi böyle patladı

Mangal ateşinde yaşanan patlama anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da bir grup işçinin yaktığı mangal ateşinde bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle 2 kişi yere düşerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre; Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi 9 Şubat saat 22.30 sıralarında aynı fabrikada çalışan 6 işçi mangal yakmak için bir araya geldi. Mangal ateşini yakan işçiler, etrafında toplandı. İşçiler sohbet ederken ateşte bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayla işçiler yere sandalyeden yere düştü. Bir süre ne olduğunu anlayamayan işçiler şoku atlatınca mangalın etrafından uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.