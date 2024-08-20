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Mangaldan çıkan yangın 2 dönümlük alanı küle çevirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde mangaldan çıkan yangında 2 dönümlük alan kül oldu.

Yangın, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıktı. Mangaldan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede etrafa yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan küle dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.