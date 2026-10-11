Akhisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 11 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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Akhisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 11 ölü, 26 yaralı

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Akhisar\'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 11 ölü, 26 yaralı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul-Orhangazi-İzmir otoyolunda tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi İstanbul Orhangazi- İzmir otoyolunda tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi öldü 26 kişi de yaralandı.

Kaza İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir istikameti Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tır çarpıştı. Kazanın etkisyle yolcu otobüsü yan devrilirken tır ise yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile ambulans ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıOrhangaziİstanbul3. SayfaAkhisarManisaGüncelİzmirSon Dakika

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