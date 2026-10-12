Akhisar'da otobüs kazası: 11 ölü, 27 yaralı; Bursa AKOM seferber oldu - Son Dakika
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Akhisar'da otobüs kazası: 11 ölü, 27 yaralı; Bursa AKOM seferber oldu

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Akhisar\'da otobüs kazası: 11 ölü, 27 yaralı; Bursa AKOM seferber oldu
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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar gişelerinde otobüs ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM, yaralılar ve ailelerine destek için bölgede çalışma yürütüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralanan, hayatını kaybeden vatandaşlara ve ailelerine Bursa Büyükşehir Belediyesi(BBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) desteklerini sürüdürüyor.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde saat 11.11 sıralarında meydana geldi. Akhisar gişelerini kaçıran 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü geri geri manevra yaptığı sırada 78 YD 559 plakalı çekici çarpıştı. Kazanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrilirken tır ise yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile ambulans ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa AKOM sahada

AKOM tarafından açıklanan verilere göre Afet Koordinasyon Aracı, mobil aracı, ikram aracı, evde bakım nakil ambulansı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 3 ambulans ile Manisa'da çalışmalar sürüyor. Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde konuşlandırılan ekipler tarafından bölgede bulunan kazazedelere, ailelerine ve görevli ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kumanya, çamaşır ve pijama desteği sağlanıyor.

AKOM ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 11 cenazeden 10'u Bursa'nın Karacabey, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, 1'i ise Konya'nın Ereğli ilçelerine gönderildi. 27 yaralıdan 17'si taburcu edilerek Bursa'ya döndü. Merkezefendi Devlet Hastanesinde 4, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde 5, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde 1, Manisa Şehir Hastanesi 1 yaralı olmak üzere 11 yaralının tedavisi devam ediyor. Yaralılardan 3'ünün Bursa'ya sevki için Bursa Acil 112 görüşülürken Manisa'dan sevk kayıtları düştüğünde BBB ambulanslarıyla sevk edilecekler. Bölgedeki gelişmeler BBB AKOM tarafından yakından takip ediliyor.

BBB Başkan Vekili Şahin Biba Manisa'da Merkezefendi Devlet Hastanesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesi'nde Y. vatandaşlarımızı ziyaret etti. Belediye ekiplerinin bölgede kalarak kazazede ailelerine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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