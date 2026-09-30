Manisa\'da 1 Haziran-21 Eylül arasında 360 yangının yüzde 80\'i büyümeden söndürüldü

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İtfaiye Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek itfaiye personeliyle bir araya geldi. Özkan, 1 Haziran-21 Eylül tarihleri arasında Manisa'da meydana gelen 360 yangının yüzde 80'inin erken müdahaleyle büyümeden söndürüldüğünü belirterek, itfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personeliyle bir araya geldi. Personelle sohbet eden Özkan, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İtfaiye Haftası'nı kutlayan Vali Özkan, özellikle orman yangınları başta olmak üzere yangın, sel ve deprem gibi afetlerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için görev yapan itfaiye teşkilatına teşekkür etti.

İtfaiyeciliğin yalnızca yangınlara müdahale etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Özkan, "İtfaiyecilik; insanın hayat hakkını korumak, riskleri azaltmak ve şehrimizi afetlere karşı dirençli kılmak demektir" ifadelerini kullandı.

Manisa'da yangın risklerinin azaltılması ve yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Özkan, en etkili yangınla mücadelenin yangın çıkmadan önce başladığına dikkat çekti.

Risklerin önceden tespit edilmesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve yerel müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine değinen Özkan, Manisa'nın Yangın Riskini Azaltma Planı kapsamında oluşturulan mahalle gruplarıyla önemli bir müdahale kapasitesi oluşturulduğunu söyledi.

Bu kapsamda 78 mahalle grubunda görevlendirilen 3 bin 277 personelle yangına en yakın noktada hazır bir müdahale gücü oluşturulduğunu belirten Özkan, 1 Haziran-21 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 360 yangının yüzde 80'inin erken müdahaleyle büyümeden söndürüldüğünü ifade etti.

"Yangın çıkmadan önce gerekli tedbirleri alıyoruz"

Yangınla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine de değinen Vali Özkan, Orman Teşkilatı ile İtfaiye Teşkilatının bilgi, tecrübe ve müdahale kapasitesinin birbirini tamamladığını belirtti. Yerel ekipler, muhtarlar ve gönüllülerle yürütülen çalışmaların yangınlara karşı güçlü bir müdahale ağı oluşturduğunu kaydeden Özkan, şöyle konuştu: "Manisa'da yangınla mücadeleyi yalnızca yangın çıktığında müdahale edilen bir süreç olarak değil; riski önceden gören, yangın çıkmadan gerekli tedbirleri alan, mahallede hazırlanan, Orman ve İtfaiye teşkilatlarımızın gücünü birleştiren bütüncül bir anlayış olarak ele alıyoruz."

İtfaiyenin başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Özkan, "İtfaiye müdahaleyle beraber riski yöneten bir yaklaşım içerisindedir. Zorlu şartlarda görev yapmanın yanı sıra vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için de çalışıyorsunuz. Orman yangınlarındaki özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Tüm itfaiye personelini tebrik ediyoruz" dedi.