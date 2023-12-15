Manisa\'da 143 araç ve sürücüsüne 194 bin 641 TL ceza kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, kurallara uymayan 143 araç ve sürücüsüne toplam 194 bin 641 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve ilçe trafik birimleri tarafından 29 ekip, 53 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde, 683 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kask takmamak, yetersiz ehliyet, muayenesiz ve sigortasız araç, seyir halindeyken cep telefonu kullanmak ve ışık ihlali gibi kurallara uymayan toplam 143 araç ve sürücüsüne 194 bin 641 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 10 araç da trafikten men edildi. - MANİSA