Manisa\'da 11 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda son 18 aylık süreçte 11 bin 152 hayvanın kısırlaştırıldığı, 9 bin 522 hayvanın aşılandığı, 2 bin 174 hayvanın ise sahiplendirildiği açıklandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, kamu güvenliği, can güvenliği ve sahipsiz hayvanların refahına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen toplantı, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak il genelinde yapımı devam eden doğal yaşam alanları ve hayvan bakımevlerinde gelinen son durum ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde Manisa genelinde 16 doğal yaşam alanının hizmet verdiği, 4 doğal yaşam alanında ikinci etap çalışmalarının sürdüğü ve 15 hayvan bakımevinin faaliyet gösterdiği bildirildi.

11 binin üzerinde hayvan kısırlaştırıldı

Kurulda, 1 Ocak 2025 ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmaların sonuçları da paylaşıldı. Buna göre il genelinde 11 bin 152 sahipsiz hayvan kısırlaştırılırken, 9 bin 522 hayvan aşılandı, 2 bin 174 hayvan ise sahiplendirildi.

Toplantıda ayrıca belediyelerin 2025 yılında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ayırdığı ve kullandığı bütçelerin mevzuata uygunluğu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurul üyelerine bilgi verildi.

Kırsal mahallelerde sahipli köpeklerin kontrolsüz üremesini önlemeye yönelik kısırlaştırma, kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmalarında gelinen aşama da değerlendirildi. Halk sağlığının korunması, kamu güvenliğinin güçlendirilmesi ve hayvan refahının artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan HAYAT 112 uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Uygulama sayesinde sahipsiz hayvanlara ilişkin ihbarların ilgili kurumlara daha hızlı ulaştırılması ve müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca il genelindeki 17 ilçede sahipsiz hayvan ihbarlarının daha etkin değerlendirilmesi amacıyla ihbar hatlarının oluşturulduğu ifade edildi.

"Çocuklarımızın güvenliği önceliğimiz"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sahipsiz hayvanların korunması, doğal yaşam alanlarına alınması ve hayvan refahının artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Sahipsiz hayvanların soğuk, hastalık ve olumsuz çevre şartlarından korunarak güvenli yaşam alanlarına kavuşturulmasının önemine dikkat çeken Vali Özkan, kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili paydaşlar arasındaki güçlü koordinasyonun çalışmaların başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.

Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve uygun şartlarda barındırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Özkan, doğal yaşam alanlarının sürdürülebilir şekilde işletilmesi için kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmeye devam edeceğini kaydetti.

Toplumun sahipsiz hayvanlara karşı yüksek bir duyarlılığa sahip olduğunu vurgulayan Özkan, Türk milletinin medeniyet değerlerinde her canlıya sevgi, şefkat ve merhametin önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, hayvan refahını esas alan çalışmaların halk sağlığı ve kamu düzeni gözetilerek sürdürüleceğini dile getirdi.

Çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların mahallelerde ve kamusal alanlarda güven içinde yaşamalarının kamu kurumlarının öncelikli sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten Vali Özkan, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek risklere karşı tedbirlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararların değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA