Manisa'da 11 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da 11 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı

Manisa\'da 11 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı
26.06.2026 11:05  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda, son 18 ayda 11 bin 152 hayvanın kısırlaştırıldığı, 9 bin 522 hayvanın aşılandığı ve 2 bin 174 hayvanın sahiplendirildiği açıklandı. Toplantıda doğal yaşam alanları, hayvan bakımevleri ve HAYAT 112 uygulaması da ele alındı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda son 18 aylık süreçte 11 bin 152 hayvanın kısırlaştırıldığı, 9 bin 522 hayvanın aşılandığı, 2 bin 174 hayvanın ise sahiplendirildiği açıklandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, kamu güvenliği, can güvenliği ve sahipsiz hayvanların refahına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen toplantı, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak il genelinde yapımı devam eden doğal yaşam alanları ve hayvan bakımevlerinde gelinen son durum ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde Manisa genelinde 16 doğal yaşam alanının hizmet verdiği, 4 doğal yaşam alanında ikinci etap çalışmalarının sürdüğü ve 15 hayvan bakımevinin faaliyet gösterdiği bildirildi.

11 binin üzerinde hayvan kısırlaştırıldı

Kurulda, 1 Ocak 2025 ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmaların sonuçları da paylaşıldı. Buna göre il genelinde 11 bin 152 sahipsiz hayvan kısırlaştırılırken, 9 bin 522 hayvan aşılandı, 2 bin 174 hayvan ise sahiplendirildi.

Toplantıda ayrıca belediyelerin 2025 yılında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ayırdığı ve kullandığı bütçelerin mevzuata uygunluğu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurul üyelerine bilgi verildi.

Kırsal mahallelerde sahipli köpeklerin kontrolsüz üremesini önlemeye yönelik kısırlaştırma, kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmalarında gelinen aşama da değerlendirildi. Halk sağlığının korunması, kamu güvenliğinin güçlendirilmesi ve hayvan refahının artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan HAYAT 112 uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Uygulama sayesinde sahipsiz hayvanlara ilişkin ihbarların ilgili kurumlara daha hızlı ulaştırılması ve müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca il genelindeki 17 ilçede sahipsiz hayvan ihbarlarının daha etkin değerlendirilmesi amacıyla ihbar hatlarının oluşturulduğu ifade edildi.

"Çocuklarımızın güvenliği önceliğimiz"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sahipsiz hayvanların korunması, doğal yaşam alanlarına alınması ve hayvan refahının artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Sahipsiz hayvanların soğuk, hastalık ve olumsuz çevre şartlarından korunarak güvenli yaşam alanlarına kavuşturulmasının önemine dikkat çeken Vali Özkan, kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili paydaşlar arasındaki güçlü koordinasyonun çalışmaların başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.

Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve uygun şartlarda barındırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Özkan, doğal yaşam alanlarının sürdürülebilir şekilde işletilmesi için kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmeye devam edeceğini kaydetti.

Toplumun sahipsiz hayvanlara karşı yüksek bir duyarlılığa sahip olduğunu vurgulayan Özkan, Türk milletinin medeniyet değerlerinde her canlıya sevgi, şefkat ve merhametin önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, hayvan refahını esas alan çalışmaların halk sağlığı ve kamu düzeni gözetilerek sürdürüleceğini dile getirdi.

Çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların mahallelerde ve kamusal alanlarda güven içinde yaşamalarının kamu kurumlarının öncelikli sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten Vali Özkan, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek risklere karşı tedbirlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararların değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Valiliği, Vahdettin Özkan, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Sağlık, Manisa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 11 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede

11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:24
TBMM’de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
11:18
Hayatlarını birleştiren CHP’li vekillerin nikahından ilk görüntü
Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
10:59
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:06:07. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 11 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.