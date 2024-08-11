Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika
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Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu, 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerin Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenildi.

11.08.2024 14:52
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Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Düğün dönüşü feci kaza: 4 ölü

MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu, 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerin Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenildi.

Kaza, 06.00 sıralarında Uşak- İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Karataş'ın kullandığı 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, Gökkaya Mahallesi mevkiinde, C.S. tarafından emniyet şeridinde park edilen 35 ASU 585 plakalı damacana su yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç adeta hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş ve Ahmet Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Mahmut Karataş ile Babacan Karataş ve Murat Karataş ise ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü C.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'daki düğünden dönüyorlardı

Kazada hayatını kaybeden Karataş ailesinin

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşadığı ve Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Feci kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen hafif ticari aracın, park halindeki kamyona arkadan çarptığı ve otomobilin parçalarının yola saçıldığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika
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