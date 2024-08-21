Manisa'da Abartı Egzoz Denetiminde 572 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Manisa'da Abartı Egzoz Denetiminde 572 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa\'da Abartı Egzoz Denetiminde 572 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan abartı egzoz denetiminde 572 araç ve sürücüsüne 1 milyon 634 bin 493 TL idari para cezası uygulandığı ve 120 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

21.08.2024 09:55
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 14-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan abartı egzoz denetiminde 572 araç ve sürücüsüne 1 milyon 634 bin 493 TL idari para cezası uygulandığı ve 120 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 14 -19 Ağustos 2024 tarihleri arasında 38 ekip ve 72 personel ile 'Abartı Egzoz Denetimi' gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 2 bin 353 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, 24'ünün abartı egzozdan, 61'inin yüksek sesten, 487'sinin ise diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam toplam 572 araç ve sürücüsüne 1 milyon 634 bin 493 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. 120 aracın da trafikten men edildiği bilgisi verilen açıklamada, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobiller üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'da Abartı Egzoz Denetiminde 572 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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