Manisa\'da Abartı Egzoz Denetimlerinde 323 Araç ve Sürücüye 1 Milyon 404 Bin 191 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 23-29 Ocak tarihleri arasında yapılan abartı egzoz denetimlerinde 323 araç ve sürücüsüne 1 milyon 404 bin 191 TL idari para cezası uygulanırken, 64 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23-29 Ocak 2024 tarihleri arasında 21 ekip 41 personel ile Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlar Denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 436 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, abartı egzozdan 8, yüksek sesten 21, muayenesiz trafiğe çıkmaktan 74, dur ihtarına uymamaktan 7, kask takmamaktan 34, alkollü araç kullanmaktan 6, ehliyetsiz araç kullanmaktan 49 ve diğer kanun maddelerinde 124 olmak üzere toplam 323 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 404 bin 191 TL idari para cezası uygulanırken, 64 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA