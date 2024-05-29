Manisa'da yapılan trafik denetimlerinde 83 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Manisa'da yapılan trafik denetimlerinde 83 araç trafikten men edildi

Manisa\'da yapılan trafik denetimlerinde 83 araç trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından 22-27 Mayıs tarihleri arasında abartı egzoz, yüksek ses müzik, drift ve modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimlerde 83 araç trafikten men edilirken, 1 milyon 324 bin 568 TL para cezası uygulandığı açıklandı.

29.05.2024 11:06
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından 22-27 Mayıs tarihleri arasında abartı egzoz, yüksek ses müzik, drift ve modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimlerde 83 araç trafikten men edilirken, 1 milyon 324 bin 568 TL para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 34 ekip 60 personel katılımıyla 22-27 Mayıs tarihleri arasında abartı egzoz, yüksek ses müzik, drift ve modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimler sonucunda 2 bin 59 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği bildirildi. Kusurlu görülen 445 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 324 bin 568 TL idari para cezası uygulandığı ve 83 aracın trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da yapılan trafik denetimlerinde 83 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da yapılan trafik denetimlerinde 83 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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