Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, araç ve sürücülere 691 bin TL idari para cezası kesildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 19-25 Mart 2024 tarihlerinde 18 ekip 36 personel ile gerçekleştirilen "Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlar Denetimi" sonucunda, 2 bin 107 araç ve sürücüsü kontrol edilirken; kusurlu görülen 315 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı KTK'nın 32/3 abartı egzoz maddesinden 12 adet, yüksek ses maddesinden 35 adet, diğer kanun maddelerinden 268 adet olmak üzere toplam 691 bin 89 TL idari para cezası uygulandı. 51 araç da trafikten men edildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Denetimlerinde 691 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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