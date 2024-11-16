Manisa'da Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Manisa\'da Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve AFAD işbirliğiyle düzenlenen afet farkındalık eğitiminde, afetlere karşı korunma yöntemleri ve acil durum çantası hazırlamanın önemi anlatıldı. Programa büyük ilgi gösterildi.

16.11.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Manisa'nın işbirliğiyle Kültür Merkezi Lale Salonu'nda afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Manisa işbirliğiyle afetlerden korunma yolları ve afet anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı panel düzenlendi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, Büyükşehir görevlileri, paydaş kurum personeli, ÇKSM öğrencileri ve öğretmenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitimde, afetlerden korunmak ve zararları en aza indirmek için acil durum çantası hazırlamanın ve ailelerin acil toplanma noktalarını önceden belirlemesinin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca, afet anında yapılması gerekenleri gösteren animasyon filmiyle çocuklar bilinçlendirildi.

Panele, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve 112 Birim Amiri Mehmet Kaya, AKUT Manisa Ekip Lideri Kürşat Utku Satıoğlu katılarak afetlerden korunma yolları hakkında sunumlar yaptı. Eğitimlerin, afetlerde oluşabilecek hasarı azaltmada önemli rol oynadığı belirtildi.

Panel öncesinde Kültür Merkezi Lale Fuaye alanında, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan cihazların sergilendiği stantlar kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT), AKUT ve ANDA Arama Kurtarma Derneği ziyaretçilere arama kurtarma çalışmalarında kullanılan cihazları tanıttı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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