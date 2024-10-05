Manisa'da Ahır Yangını: İki Hayvan Telef Oldu, Sahibi Yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da Ahır Yangını: İki Hayvan Telef Oldu, Sahibi Yaralandı

Manisa\'da Ahır Yangını: İki Hayvan Telef Oldu, Sahibi Yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen ahır yangınında iki büyükbaş hayvan telef oldu. Yangını söndürmeye çalışan hayvan sahibi Gülten Aktürk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

05.10.2024 20:03  Güncelleme: 20:04
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Manisa'nın Selendi ilçesinde sabah saatlerinde ahırda çıkan yangında iki büyükbaş hayvan telef olurken sahibi de hayvanlarını kurtarmaya çalışırken bazı yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selendi'nin kırsal Karabeyler Mahallesi Tefciler Sokak'ta Yüksel ve Gülten Aktürk'e ait ahırda sabah saat: 11.00 sıralarında bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören Aktürk ailesi bir yandan acil çağrı merkezini ararken bir yandan da yangın çıkan ahırda bulunan büyük baş hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Alevler içinde kalan büyükbaş hayvanlardan 2 tanesi telef olurken Gülten Aktürk bazı yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Gülten Aktürk tedavi altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülen ahır yangınında maddi hasar oluşurken İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Ahır Yangını: İki Hayvan Telef Oldu, Sahibi Yaralandı - Son Dakika

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