Manisa'da annesi ve kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Manisa'da annesi ve kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi

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Manisa\'da annesi ve kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi
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Manisa Yunusemre'de annesi ve kardeşini bıçakla öldüren zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, emniyetteki ilk ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu öne sürüp suçunu itiraf etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde annesi ve kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi 3316 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, annesi Hülya Aktaş (73) ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı (42) daha önce tartışan U.K. (45) eve geldiğinde tartışma yeniden alevlendi. Bunun üzerine mutfaktan aldığı bıçakla annesine ve kardeşine saldıran U.K., onları defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kaçtıktan sonra ablasını arayıp "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" demesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan U.K., emniyetteki ilk ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Yunusemre3. SayfaManisaGüncelSon Dakika

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