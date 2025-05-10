Manisa\'da Araçlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gece saatlerinde park halindeki araçlara zarar veren şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 09 Mayıs 2025 günü saat 04.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi 3528 Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 1 aracın tamamen, 2 aracın kısmen yandığını, 10 aracın ise cam ve lastiklerinin zarar gördüğünü belirledi. Toplamda 13 araçta hasar oluştuğu tespit edildi. Olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, kar maskesiyle olay yerinde görülen şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ö.A. (35) olduğu tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli hakkında, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılması amacıyla gözlem altına alınma kararı verildi. - MANİSA