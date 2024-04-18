Manisa\'da Aranan 266 Kişi Yakalandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-18 Nisan arasında yürütülen çalışmalarda 266 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde hakkında arma kararı olan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ifadeye yönelik 111 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası ile 130 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile 7 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile 11 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile 7 şahıs olmak üzere toplam 266 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 155'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yakalanan T.Z. isimli şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan 32 yıl, O.A. isimli şahsın hırsızlık suçundan 29 yıl 8 ay, B.G. isimli şahısın kasten öldürme suçundan 27 yıl 11 ay, H.A. isimli şahsın yağma suçundan 27 yıl, M.D. isimli şahsın yağma suçundan 26 yıl 7 ay, A.D. isimli şahsın hırsızlık suçundan 23 yıl, E.C. isimli şahsın kasten öldürme suçundan 23 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildiği öğrenildi. - MANİSA