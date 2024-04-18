Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-18 Nisan arasında yürütülen çalışmalarda 266 kişi yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde hakkında arma kararı olan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ifadeye yönelik 111 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası ile 130 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile 7 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile 11 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile 7 şahıs olmak üzere toplam 266 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 155'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yakalanan T.Z. isimli şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan 32 yıl, O.A. isimli şahsın hırsızlık suçundan 29 yıl 8 ay, B.G. isimli şahısın kasten öldürme suçundan 27 yıl 11 ay, H.A. isimli şahsın yağma suçundan 27 yıl, M.D. isimli şahsın yağma suçundan 26 yıl 7 ay, A.D. isimli şahsın hırsızlık suçundan 23 yıl, E.C. isimli şahsın kasten öldürme suçundan 23 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildiği öğrenildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Aranan 266 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedbir amacıyla hastanenin elektriği bir süre kesildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleşen kuyumcu soygununda çalınan altınlar, Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda kısa sürede bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, Giresun'un huzuru için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kentin kırsal bölgelerinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, trafik denetimlerinde 72 araç sürücüsüne toplamda 233 bin lira idari ceza kesildi ve 24 araç trafikten men edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Hastanenin elektriği tedbir amacıyla bir süre kesildi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında okul servisi ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada 9 öğrenci hafif şekilde yaralanırken Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?