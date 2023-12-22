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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde başkasına ait bir zeytin bahçesinden zeytin toplayan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başkasına ait bir bahçeden zeytin toplayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ö.D., B.T. ve G.L. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheli şahısların topladığı 41 kilogram zeytin ise sahibine teslim edildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Başkasına Ait Zeytin Bahçesinden Zeytin Toplayan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika