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Manisa'da Başkasına Ait Zeytin Bahçesinden Zeytin Toplayan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Başkasına Ait Zeytin Bahçesinden Zeytin Toplayan 3 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, başkasına ait bir zeytin bahçesinden zeytin toplayan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, topladıkları 41 kilogram zeytin sahibine teslim edildi.

Manisa\'da Başkasına Ait Zeytin Bahçesinden Zeytin Toplayan 3 Kişi Yakalandı
22.12.2023 - 20:40,
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde başkasına ait bir zeytin bahçesinden zeytin toplayan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başkasına ait bir bahçeden zeytin toplayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ö.D., B.T. ve G.L. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheli şahısların topladığı 41 kilogram zeytin ise sahibine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa'da Başkasına Ait Zeytin Bahçesinden Zeytin Toplayan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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