Manisa'da bir aylık uyuşturucu operasyonlarında 54 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Manisa'da bir aylık uyuşturucu operasyonlarında 54 şüpheli cezaevine gönderildi

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Manisa\'da bir aylık uyuşturucu operasyonlarında 54 şüpheli cezaevine gönderildi
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Manisa genelinde son bir ayda uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 54'ü cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 16 şüpheliye adli kontrol uygulanırken, 360 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Manisa'da son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 54'ü uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 16'sı hakkında adli kontrol kararı verilirken, 360 kişi hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da bir aylık uyuşturucu operasyonlarında 54 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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