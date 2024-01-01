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Manisa'da Bir Kişi Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Manisa'da Bir Kişi Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Poyrazdamları Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Aziz Akay, yol kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın failinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa\'da Bir Kişi Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü
01.01.2024 - 18:18,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Poyrazdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poyrazdamları Yağbasan yolundan silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine gittiklerinde Poyrazdamları'nda çiftçilikle uğraşan Aziz Akay'ı (54) traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde ağır yaralı buldu. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriıvd Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aziz Akay'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın failinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Bir Kişi Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika


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