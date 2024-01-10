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Manisa'da Bir Kişi Kadını Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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Manisa'da Bir Kişi Kadını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, butik işletmecisi kadını başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İnceleme sonucunda her iki ceset de otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da Bir Kişi Kadını Öldürdükten Sonra İntihar Etti
10.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:39
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi butik işletmecisi kadını başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emlakçı olduğu öğrenilen Osman Davras (48), butik işletmecisi Özge Gülenyüz'ün (34) iş yerine gelerek başına ateş etti. Daha sonra aynı silahı kendi başına dayayan Osman Davras tetiği çekerek intihar etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Davras ve Özge Gülenyüz'ün hayatını kaybettikleri belirlendi. Olay yerine gelen Gülenyüz'ün ailesi sinir krizi geçirdi. Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken savcılığın yaptığı incelemenin ardından her iki ceset de otopsileri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Turgutlu, Manisa, Olay, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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